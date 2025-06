In Puglia ricoveri per malattie respiratorie dimezzati in 8 anni

Carpagnano (Università di Bari): “La mortalità resta alta: il 10% dei pazienti muore durante il ricovero e due terzi sono maschi”

I ricoveri ospedalieri per Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) in Puglia si sono dimezzati negli ultimi otto anni: da circa 10.000 nel 2017 a poco più di 5.000 nel 2024. A diffondere i dati è Giovanna Elisiana Carpagnano, docente di Malattie dell’apparato respiratorio all’Università degli Studi di Bari, in occasione della presentazione della tappa barese di “PerCorsa di Salute”, in programma sabato 21 giugno presso il Padiglione Asclepios del Policlinico di Bari.

“È un dato incoraggiante che segnala un miglioramento nella presa in carico territoriale, ma la situazione clinica dei pazienti ricoverati resta critica”, ha spiegato la professoressa Carpagnano. “Oltre il 10% muore durante il ricovero, e due pazienti su tre sono uomini. Il 50% necessita di ventilazione, l’età media è 80 anni e molti presentano gravi comorbidità”.

Il convegno, che anticipa una giornata interamente dedicata alla salute respiratoria, prevede interventi di Silvano Dragonieri sull’asma bronchiale e la prevenzione vaccinale, di Alice Iannuzzi sulla poliposi nasale, e di Marco Fornaro che approfondirà le caratteristiche dell’EGPA (granulomatosi eosinofila con poliangioite), malattia rara ad alto impatto clinico.

Dopo il convegno, i cittadini potranno accedere a screening gratuiti, tra cui spirometrie e misurazioni dell’ossido citrico, utili a individuare precocemente patologie croniche respiratorie. La giornata si concluderà con una staffetta simbolica per sottolineare il legame tra attività fisica e benessere polmonare.

L’evento fa parte del progetto “PerCorsa di Salute”, promosso dall’associazione Respiriamo Insieme – Aps, con la collaborazione di Apacs Aps, Cittadinanzattiva e Global Allergy & Airways Patient Platform, realizzato con il supporto non condizionante di GSK, Menarini Group, Sanofi, e con la partecipazione di sponsor tecnici come HemoCue e Lofarma.

“Le malattie respiratorie croniche restano in parte sommerse e ancora poco conosciute. Vogliamo dare voce ai bisogni dei pazienti e favorire un dialogo costruttivo tra istituzioni, medici e cittadini”, ha dichiarato Simona Barbaglia, presidente di Respiriamo Insieme.

A esprimere soddisfazione per l’iniziativa anche Francesca R. Torracca, presidente di Apacs Aps: “Lo screening precoce è l’unico vero strumento che abbiamo per diagnosticare in tempo l’EGPA e garantire qualità della vita e cure efficaci”.

Per informazioni sull’evento e sul programma completo, è possibile consultare il sito www.percorsadisalute.it.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author