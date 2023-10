In Puglia individuato il quinto caso di Sma in un neonato

In Puglia è stato scoperto il quinto caso di Sma su neonato su circa 48mila piccoli sottoposti al test. Lo screening per la Sma, effettuato dal laboratorio di Genetica medica dell’ospedale Di Venere di Bari, ha intercettato l’anomalia genetica nel neonato molto precocemente, a soli sei giorni dalla nascita. Altrettanto tempestivo l’avvio a terapia genica, in virtù di un protocollo di collaborazione con l’ospedale pediatrico di Bari. Dal 6 dicembre 2021, grazie alla legge regionale che ha individuato la Genetica medica quale centro di riferimento per l’intera regione, il laboratorio barese ha effettuato il test su tutti i 48mila nati negli ultimi 21 mesi nei 25 punti nascita della Puglia.

