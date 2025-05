“In Puglia immigrazione stabile”

Sono poco meno di 150mila i cittadini stranieri residenti in Puglia e la provincia di Lecce si attesta, con il 18.7 per cento, al terzo posto per numero di accoglienza. È uno dei dati che emerge dal report sull’immigrazione redatto da Unisalento. In termini di presenza nelle scuole, il numero degli studenti stranieri in dieci anni è aumentato di 4mila unità. Sul fronte lavoro continua ad emergere il tema di immigrati che resrano impiegati in occupazioni umili anche per via dei mancati riconoscimenti dei titoli di studi. Più incoraggianti i dati sul lavoro autonomo: a fine 2023 si sono registrate 22.146 imprese gestite in Puglia da immigrati

