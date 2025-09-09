In Puglia il 10° Raduno Estivo Nazionale della Protezione civile

Quattro giorni di eventi a Castellaneta Marina con operatori e volontari provenienti da tutta Italia

Prenderà il via giovedì 11 settembre a Castellaneta Marina il 10° Raduno Nazionale Estivo della Protezione civile, organizzato dalla Sezione Protezione civile della Regione Puglia insieme ai Coordinamenti provinciali, in collaborazione con la rivista La Protezione Civile Italiana e con il patrocinio del Dipartimento nazionale. L’evento si svolgerà presso il Valentino Resort e si concluderà domenica 14 settembre.

La manifestazione riunirà delegazioni provenienti da tutte le regioni italiane, composte da volontari, funzionari e dirigenti degli enti locali, insieme a rappresentanti del Dipartimento nazionale della Presidenza del Consiglio. Un appuntamento che la Puglia ospita dopo le esperienze dei raduni estivi avviati nel 2014 e delle edizioni invernali, consolidando il ruolo del territorio come punto di riferimento del sistema nazionale di Protezione civile.

Il programma prevede momenti di confronto, attività sportive ed escursioni, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra operatori e istituzioni e alimentare il senso di appartenenza a una comunità che lavora ogni giorno per la sicurezza dei cittadini. Sono in calendario gare di nuoto, beach volley, corsa, calcetto, padel, tiro con l’arco e bocce.

La cerimonia inaugurale è fissata per giovedì 11 settembre alle 18.30 nell’anfiteatro del Valentino Resort, con l’apertura delle competizioni sportive.

Venerdì 12 settembre sarà invece la giornata dedicata al confronto scientifico e istituzionale. Dalle ore 9.00, nella sala convegni del Calanè Resort, si terrà il convegno nazionale sul tema “D.S.S. – Decision Support System”. Moderato da Franco Pasargiklian, direttore della rivista La Protezione Civile Italiana, vedrà gli interventi di Pasquale Pastore, presidente del comitato organizzatore, del capo Dipartimento Fabio Ciciliano e del prefetto di Taranto Paola Dessì, insieme ai saluti istituzionali di sindaci e autorità locali tra cui Gianni Di Pippa, Piero Bitetti, Gianfranco Palmisano, Vito Gregorio Colacicco, Francesco Ferraro, Angelo Giliberto, Maurizio Bruno, Salvatore Refolo e Nicola Lopane.

I lavori saranno introdotti da Angelo Vita, comandante regionale dei Carabinieri Forestali, da Michele Mazzaro, direttore regionale dei Vigili del Fuoco, e da Barbara Valenzano, dirigente della Sezione Protezione civile della Regione Puglia. Tra i relatori interverranno il rettore del Politecnico di Bari Umberto Fratino, il rettore dell’Università di Bari Roberto Bellotti, il professore Giovanni Sanesi, Raffaele Nutricato del GAP e Deodato Tapete dell’Agenzia Spaziale Italiana. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al presidente della commissione europea per ambiente, clima e sicurezza alimentare Antonio Decaro.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, è prevista una tavola rotonda su “Utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie di ricerca per il supporto alle decisioni”, con interventi di Barbara Valenzano, Anna Di Maio, Mario Elia e Gigi De Filippis.

Sabato 13 settembre la giornata sarà interamente dedicata alle competizioni sportive, che si concluderanno con la premiazione alle 21.00 a cura del Comitato regionale e del comitato organizzatore del Raduno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author