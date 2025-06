In Puglia arrivano cinque droni contro i reati ambientali

Rifiuti e discariche abusive: tolleranza zero e sorveglianza h24

Cinque nuovi droni entreranno in funzione in Puglia per intensificare il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti. La dotazione, destinata ai Carabinieri forestali, è stata finanziata nell’ambito dell’Accordo quadro sottoscritto dalla Regione Puglia con le Forze dell’Ordine, ARPA e CNR, finalizzato alla prevenzione e al monitoraggio degli illeciti ambientali.

Grazie al nuovo supporto tecnologico, sarà possibile effettuare sorveglianza aerea nelle aree rurali, spesso teatro di discariche abusive e traffici illeciti di rifiuti provenienti anche da fuori regione. I droni saranno impiegati per controlli mirati, garantendo maggiore efficacia e tempestività nelle operazioni.

“L’azione strategica del nostro Accordo quadro regionale entra nel vivo” – ha dichiarato l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani – “con l’obiettivo di attuare una politica concreta contro il fenomeno delle discariche abusive, spesso legate alla criminalità organizzata. I nuovi droni permettono un monitoraggio più capillare e interventi rapidi anche nelle aree più difficili da raggiungere”.

Soddisfazione anche da parte del generale Angelo Vita, comandante del Comando Regione Carabinieri forestale Puglia, secondo cui “questa dotazione, che si aggiunge a quella già in uso, rappresenta un passo avanti importante per la tutela ambientale. L’accordo testimonia l’efficacia della collaborazione tra istituzioni, al servizio dei cittadini”.

Con l’introduzione dei nuovi droni, la Puglia rafforza il proprio impegno nella lotta all’illegalità ambientale, puntando sulla tecnologia per una vigilanza più capillare ed efficiente.

