In Puglia 27 eventi Plastic Free per onorare Papa Francesco

“Buttare via la plastica in mare è criminale, questo uccide la terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato.” Le parole di Papa Francesco risuoneranno nei gesti concreti dei volontari di Plastic Free Onlus, protagonisti di una vasta mobilitazione ambientale nel fine settimana del 26 e 27 aprile.

In occasione della 55ª Giornata Mondiale della Terra, promossa dalle Nazioni Unite, oltre 10mila attivisti daranno vita a 222 interventi di pulizia in tutto il Paese, preceduti da un minuto di silenzio in memoria del Pontefice. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: rimuovere almeno 100mila chilogrammi di rifiuti, in gran parte plastica, e promuovere una maggiore coscienza ecologica.

Anche la Puglia sarà in prima linea, con 27 appuntamenti coordinati dal referente regionale Luigi Schifano. Le iniziative si terranno sabato 26 aprile a Castellana Grotte, Mola di Bari, Putignano, Francavilla Fontana, Alessano, Surano, Vernole, Crispiano e domenica 27 aprile ad Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Molfetta, Polignano a Mare, Rutigliano, Santeramo in Colle, Brindisi, Ceglie Messapica, Fasano, Rodi Garganico, Castro, Lecce, Melendugno, Minervino di Lecce, Spongano, Taviano, Taurisano e Castellaneta.

“Agire concretamente mettendoci passione, energia e amore per la terra,” ha affermato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, sottolineando come le attività si svolgeranno in contesti diversi: dai parchi urbani alle rive di fiumi e laghi, fino alle spiagge e ai piccoli centri.

Chiunque potrà aderire iscrivendosi gratuitamente sul sito dell’associazione. Le azioni sul territorio saranno affiancate dalla collaborazione con Treedom, impresa certificata BCorp e partner per la sostenibilità, che contribuirà piantando nuovi alberi a sostegno delle attività ambientali.

Dalla sua fondazione nel 2019, Plastic Free Onlus ha coinvolto più di 260mila volontari, organizzato oltre 7.800 eventi e rimosso circa 4,4 milioni di chilogrammi di rifiuti. Solo nel Piemonte, nei primi mesi del 2025, si sono tenuti 92 incontri, coinvolgendo circa 1.250 persone e portando alla raccolta di oltre 13.000 chilogrammi di rifiuti, insieme alla sensibilizzazione di 2.700 studenti e 800 cittadini.

Per partecipare e consultare l’elenco completo delle iniziative è possibile visitare il sito www.plasticfreeonlus.it.

