In Prima Linea, speciale sicurezza dopo i recenti episodi nel Brindisino

Giovedì 27 marzo, alle 15:30, Antenna Sud trasmetterà un’edizione speciale di In Prima Linea, dedicata al tema della sicurezza, alla luce dei recenti episodi criminali avvenuti nella provincia di Brindisi.

A cura di Michele Iurlaro e Anna Saponaro, lo speciale vedrà in collegamento Luigi Carnevale, prefetto di Brindisi, Antonio De Donno, ex procuratore, e Valentina Palmisano, europarlamentare M5S. In studio interverranno Luigi Caroli (FdI Brindisi), Maurizio Bruno (Protezione Civile Puglia) e il giornalista Gianmarco Di Napoli.

La trasmissione sarà visibile sul canale 14 del digitale terrestre, in streaming su antennasud.com e tramite l’app ufficiale.

