“In Prima Linea”: Piantedosi e De Nozza a Antenna Sud

BARI – Importante puntata della trasmissione del giovedì sera: “In prima linea” di Antenna Sud. Si è parlato della vicenda giudiziaria che vede indagati due poliziotti che sono intervenuti per individuare e fermare i fuggitivi dopo l’omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, in studio a Francavilla Fontana, il presidente Anm di Lecce dottor Giuseppe De Nozza, mentre negli studi di Bari l’avvocato Antonio La Scala che difende uno dei poliziotti indagati e Giuseppe Tiani segretario del SIAP. Durante la trasmissione il messaggio del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha annunciato la proposta di riconoscimento al valor civile per il Carabiniere ucciso il 12 giugno scorso Carlo Legrottaglie. La ricostruzione dei fatti di quel drammatico giovedì, ed un ricordo del Brigadiere Capi che prestava servizio a Francavilla Fontana.

