LECCE – In una Piazza Duomo gremita la sera del 26 agosto, solennità dei santi Oronzo Giusto e Fortunato patroni di Lecce, si è celebrato il pontificale e il rito di chiusura della Porta Santa. Tante famiglie, giovani e adulti, hanno partecipato all’emozionate cerimonia, presieduta all’esterno della cattedrale da monsignor Zalimir Puljic, arcivescovo di Zara, a cui in apertura sono andati i ringraziamenti per la vicinanza tra le due comunità dell’arcivescovo di Lecce monsignor Michele Seccia.

Al termine del pontificale, monsignor seccia con il rito di chiusura della porta santa ha concluso il cammino del giubileo oronziano aperto un anno fa per i 2000 anni dalla nascita del santo Oronzo, sottolineando però che la porta santa simbolicamente resta sempre aperta.