In Italia torna il caldo anomalo, ora è allarme siccità

Italia alle prese non solo con il coronavirus ma anche con l’allarme siccità in questa primavera. Non accadeva da più di mezzo secolo, dicono gli esperti. Le basse precipitazioni si associano anche al caldo anomalo. Un fenomeno che allarma ancora di più a causa dell'impennata dei consumi di acqua da parte della popolazione chiusa in casa per l'emergenza coronavirus. I dati parlano chiaro: dall'inizio dell'anno sono mancati all'appello 23,4 miliardi di metri cubi di acqua, pari al volume dell'intero lago di Como. A soffrire la siccità sono soprattutto le regioni del Nord dove il deficit di piogge oscilla tra il 47 e il 70 per cento. Dal centro al sud le cifre sono di poco inferiori. L’assenza di piogge è una minaccia anche per l'agricoltura. Ma ci si mette anche il caldo anomalo che sta per tornare in Italia. Nei prossimi giorni prevista una risalita delle temperature con un aumento che in molte zone avrà i valori tipici di fine maggio o inizio giugno.