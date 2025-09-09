9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

In Italia stipendi insegnanti diminuiti in 10 anni del 4,4%

Ilaria Delvino 9 Settembre 2025
centered image

ROMA – In Italia, gli stipendi effettivi degli insegnanti della scuola primaria sono inferiori del 33 % rispetto a quelli dei lavoratori a tempo pieno, con una laurea, rispetto a una media del 17 % in meno nella zona Ocse. E’ quanto emerge dal report Education at a glance 2025.
Dal 2015, gli stipendi medi effettivi degli insegnanti della scuola primaria sono aumentati in termini reali del 14,6 % in media in tutti i Paesi dell’Ocse. Nel 2024, in Italia sono diminuiti del 4,4 %. Il numero di ore di insegnamento obbligatorio incide sui costi salariali degli insegnanti, poiché influisce sul numero di insegnanti necessari, combinandosi ad altri fattori quali le dimensioni delle classi e l’orario di insegnamento dei docenti. In Italia, gli studenti ricevono 917 ore di istruzione obbligatoria all’anno al livello primario e 990 ore al livello secondario di primo grado. Si tratta di un valore superiore alla media Ocse pari a 804 ore nella scuola primaria e a 909 ore nella scuola secondaria di primo grado.
In Italia, le vacanze scolastiche nell’istruzione primaria hanno una durata di 13,8 settimane all’anno (considerando tutti i giorni di vacanza), rispetto alle 13,5 settimane della zona Ocse. In tutta la zona Ocse, la dimensione media delle classi nella scuola primaria è rimasta invariata dal 2013, con 20,6 studenti. In Italia, nel 2023 le classi erano composte in media da 17,9 studenti, in calo di 1,4 unità rispetto al 2013.

About Author

Ilaria Delvino

Giornalista Professionista

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Clima, -60% produzione mandorle per gelate di marzo

9 Settembre 2025 Ilaria Delvino

Regionali, Decaro apre il cantiere del programma

9 Settembre 2025 Antonio Bucci

Bari, Cpr e situazione carente per gli immigranti

8 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, Mobee start-up vincitrice dell’empowerment femminile

8 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Regionali, si lavora al programma. Incognita civici

8 Settembre 2025 Antonio Bucci

Bari entra nella rete delle Città dell’Olio, consegnata la bandiera

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

In Italia stipendi insegnanti diminuiti in 10 anni del 4,4%

9 Settembre 2025 Ilaria Delvino

Francavilla Fontana: Inner Wheel Club lancia “Book4you”

9 Settembre 2025 Claudia Turba

Clima, -60% produzione mandorle per gelate di marzo

9 Settembre 2025 Ilaria Delvino

Potenza: auto si ribalta all’ingresso della città

9 Settembre 2025 Giuseppe Cutro