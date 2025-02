In giro con pistola di ordinanza rubata e colpo in canna: due arresti a Bari

BARI – In giro per la città con una pistola rubata a Lecce, la stessa tipologia di arma in dotazione alle Forze di Polizia. Con l’accusa di detenzione illegale e porto di arma da sparo da guerra e di munizionamento e ricettazione in concorso, i carabinieri di Bari hanno arrestato un 46enne con precedenti e un 40enne incensurato.

I militari, nel primo pomeriggio di sabato 22 febbraio, mentre transitavano in via Zippitelli di Bari, quando hanno sottoposto a controllo stradale un furgone, con a bordo i due uomini. All’esito delle perquisizioni personali e veicolare, è stata rinvenuta, nel vano centrale portaoggetti, una pistola semiautomatica marca “Beretta” cal. 9×19, con il caricatore inserito contenente 11 cartucce, più un ulteriore colpo in canna, stessa tipologia di arma in dotazione alle Forze di Polizia. I successivi approfondimenti hanno permesso infatti di accertare come l’arma fosse stata rubata, nel settembre 2020 in provincia di Lecce, in casa di un appartenente alle Forze di Polizia in servizio in quella provincia.

I due sono stati arrestati e condotti nella casa circondariale di Bari.

