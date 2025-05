In campo “Socialisti e +Matera” a sostegno di Roberto Cifarelli

Otto i temi chiave del programma: focus su turismo, ambiente e inclusione per una città moderna

È stata presentata a Matera la lista “Socialisti e +Matera”, a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Cifarelli per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio. L’evento si è svolto nel parcheggio di via A. M. Di Francia, scelta non casuale ma simbolica, poiché rappresenta un punto nevralgico della città, al crocevia tra criticità irrisolte e opportunità da valorizzare.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, Raffaele Tantone, portavoce regionale del PSI, Cinzia Scarciolla, responsabile regionale di +Europa, Mariano Benedetto, segretario provinciale del PSI, Roberto Cifarelli, in corsa per la carica di sindaco di Matera, e i candidati al consiglio comunale.

Nel corso dell’incontro è stata illustrata la visione politica della lista, che si fonda sull’alleanza tra forze socialiste, riformiste, europeiste, ambientaliste e liberaldemocratiche, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equo e sostenibile, ancorato ai bisogni reali della popolazione.

Tra i luoghi simbolici indicati come priorità: il parcheggio spesso usato impropriamente dai camper, per cui si propone una regolamentazione con tariffe agevolate per lavoratori e residenti; il campus universitario dell’Unibas, ancora incompiuto, che necessita di completamento e piena integrazione nella vita cittadina; e l’edificio dell’ex ospedale, sede di uffici e del liceo classico Duni-Levi, dove spazi angusti e carenze strutturali pongono la questione della qualità dell’istruzione.

Otto i punti principali del programma

Turismo sostenibile , con una gestione più efficace della tassa di soggiorno e una promozione culturale integrata ai servizi;

, con una gestione più efficace della tassa di soggiorno e una promozione culturale integrata ai servizi; Ambiente e decoro urbano , puntando su tariffazione puntuale dei rifiuti, valorizzazione del verde e rilancio delle periferie;

, puntando su tariffazione puntuale dei rifiuti, valorizzazione del verde e rilancio delle periferie; Mobilità e trasporti , attraverso il potenziamento del trasporto pubblico, nuove regole per le ZTL e parcheggi attrezzati;

, attraverso il potenziamento del trasporto pubblico, nuove regole per le ZTL e parcheggi attrezzati; Lavori pubblici e urbanistica , con infrastrutture strategiche, edilizia popolare e un polo fieristico per il turismo destagionalizzato;

, con infrastrutture strategiche, edilizia popolare e un polo fieristico per il turismo destagionalizzato; Università e Campus , da sviluppare come polo d’eccellenza con servizi, collegamenti e un’offerta formativa allineata al profilo della città;

, da sviluppare come polo d’eccellenza con servizi, collegamenti e un’offerta formativa allineata al profilo della città; Innovazione e lavoro , con spazi di co-working, residenze sostenibili e sinergie tra imprese e ricerca per un nuovo tessuto produttivo;

, con spazi di co-working, residenze sostenibili e sinergie tra imprese e ricerca per un nuovo tessuto produttivo; Sport per tutti , mediante il recupero degli impianti e la promozione dell’accesso inclusivo allo sport;

, mediante il recupero degli impianti e la promozione dell’accesso inclusivo allo sport; Partecipazione e inclusione, attivando Comitati di Quartiere, Consulta Agricola e Consulta per l’Immigrazione.

Trentuno i candidati al Consiglio comunale, tra cui Emanuele Albergo, Fabio Allegretti, Carlo Berardi, Giacomo Alessandro Bruno, Cinzia Scarciolla, Santina Ines Schiavone, Franco Verdone, Caterina Vitella e molti altri, espressione di competenze e sensibilità differenti ma unite da una visione comune.

Il progetto si presenta come una proposta pragmatica, orientata a soluzioni realizzabili, nel segno del dialogo, dell’ascolto e di un’azione politica concreta, per restituire centralità ai cittadini e costruire una Matera moderna, inclusiva e ben organizzata.

