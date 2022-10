In Basilicata la prima uscita pubblica della neo ministra Casellati

La ministra delle Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, per la sua prima uscita ufficiale, ha scelto di recarsi a Potenza il 4 novembre per la festa delle Forze Armate per poi proseguire la visita in Basilicata con una tappa a Matera. L’ex presidente del Senato, lo ricordiamo, è stata candidata e successivamente eletta alle ultime politiche all’uninominale al Senato proprio in Basilicata. Vi riproponiamo l’intervista esclusiva alla neo ministra del nostro direttore, Gianni Sebastio.