In Basilicata i campioni dell’orienteering per la Mediterranean Open Championships

Venti anni di corsa orientamento per promuovere e valorizzare preziosi angoli del sud d’Italia, a volte meno noti ma in grado di mettere gli orientisti a contatto con territori sempre nuovi, dalla bellezza e dalla tecnicità uniche nel loro genere. Per questo importante anniversario il Mediterranean Open Championships 2025 giunge in Basilicata, dove dal 21 al 23 marzo 500 atleti con mappa e bussola, provenienti da 12 Paesi, si contenderanno il titolo di campioni del Mediterraneo.

Dopo le edizioni del 2008 a Policoro e del 2013 a Matera, un grande ritorno in regione per il Campionato, ideato e organizzato dalla SSD PWT Italia, con la collaborazione di FISO Basilicata e i patrocini di FISO – Federazione Italiana Sport Orientamento insieme ai Comuni di Francavilla in Sinni, Nova Siri, Montalbano Jonico, Policoro, Bernalda, Scanzano Jonico, Pisticci, Rotondella e Matera.

Per l’atteso ventennale, celebrato anche con una speciale maglia per tutti i partecipanti, saranno i labirintici centri storici di Pisticci, Rotondella e Matera le mappe naturali delle competizioni Sprint valide come World Ranking Event, attribuendo punti fondamentali per la classifica di Coppa del Mondo, e per essere incoronati migliori orientisti del Mediterraneo. Le gare, a libero percorso e a cronometro individuale, li impegneranno con mappa e bussola su tracciati di circa 4 km alla ricerca di 20 punti di controllo, dislocati nel territorio, da individuare nella corretta sequenza.

Tra i top runner al maschile, il belga Michiels Yannick, il migliore su distanza in patria, lo svizzero Riccardo Rancan, campione del Mondo KO Sprint in carica, e gli svedesi Isac von Krusenstierna, campione del Mondo Sprint 2021, e Jonatan Gustafsson, vice campione del Mondo KO Sprint 2024. Al femminile, la vincitrice della passata edizione del MOC, l’ucraina Olena Babych, dovrà vedersela con le azzurre Jessica Lucchetta, forte del tricolore Sprint 2024, e Annarita Scalzotto, detentrice del titolo Sprint Relay 2023, incalzate dalle svedesi Elsa Sonesson, la più forte Junior al mondo 2022, e Vilma von Krusenstierna, campionessa nazionale.

18-20 MARZO: I MOC CAMP, GLI SPECIALI TRAINING

Le competizioni del fine settimana verranno anticipate da un calendario di allenamenti itineranti, tra Francavilla in Sinni, Nova Siri, Montalbano Jonico, Policoro, Bernalda e Scanzano Jonico, durante i quali i runner, sempre a caccia di sfidanti ambientazioni in cui testare la propria preparazione, si metteranno alla prova nei tipici tracciati dei borghi italiani, particolarmente amati all’estero. Ad impreziosire i training day seminari di analisi e confronto con testimonianze d’eccezione.

“Accogliere il MOC – dichiara il vice sindaco del Comune di Rotondella Pasquale Dimatteo – è frutto di un percorso di collaborazione con il PWT Italia avviato con la realizzazione a Rotondella del progetto Code Hunter, che ha dotato il nostro territorio di un impianto cartografico stabile attraverso cui sperimentare la corsa orientamento, anche camminando. Ora con il Campionato del Mediterraneo prosegue questa importante sinergia, grazie alla quale la costa del Metapontino, insieme alle aree interne, intende fare sistema per incentivare un turismo sportivo destagionalizzato, soprattutto di provenienza scandinava, area in cui la disciplina è nata e tra le principali per diffusione”.

“Come presidente FISO – dichiara Alfio Giomi – non posso che salutare con piacere il MOC che, con la sua formula innovativa, abbina lo spettacolo della sfida tra campioni di alto livello alla promozione del territorio. La FISO non è però solo agonismo, ma la definirei una vera agenzia educativa. Al suo interno si annidano tanti valori come l’inclusione, la promozione degli stili di vita sani e la scoperta di nuove aree geografiche attraverso lo sport. Auguro a tutti una buona riuscita dell’evento”.

“Con questo evento di caratura mondiale, valido come World Ranking Event, riprendiamo un appuntamento programmato nel 2020 e sospeso a causa dell’emergenza sanitaria – racconta Gabriele Viale, Event Manager PWT Italia – L’obiettivo è creare in Basilicata un sistema impiantistico di alto livello per l’orienteering, costituito dalle mappe cartografiche realizzate per l’occasione, per favorire la presenza in futuro di appassionati da tutto il mondo, soprattutto in periodi destagionalizzati. I prestigiosi atleti diventeranno, inoltre, ambasciatori nei propri Paesi delle eccellenze turistiche, enogastronomiche e paesaggistiche lucane”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author