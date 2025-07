In Basilicata 5 partite del Potenza Calcio gli eventi più seguiti nel 2024

Ai primi posti degli eventi più seguiti in Basilicata nel 2024, secondo l’ultimo report stilato dalla Siae, ci sono 5 partite del Potenza Calcio, squadra del capoluogo lucano che milita nel Campionato di Serie C, Girone C. Per la Società Italiana degli Autori ed Editori l’evento più seguito è stata la gara Potenza-Monterosi Tuscia del 19 maggio, ritorno playout terminato 1 a 1 e che regalò ai rossoblù la permanenza tra i Professionisti. Seguono la sfida contro la Virtus Francavilla del 27 aprile e ancora le due gare contro il Foggia di aprile e ottobre. Al quinto posto il match contro la Turris del primo settembre.

Un gran cambiamento rispetto al 2023, quando in top 5 c’erano ben quattro concerti. Nonostante i momenti di maggiore partecipazione dei dodici mesi fossero in compagnia del Potenza Calcio, in realtà i lucani si sono confermati anche amanti della musica. I più alti ricavi sono arrivati dalle discoteche (1.520.435 euro), ma i maggiori partecipanti si sono contati negli eventi di musica pop, rock e leggera, con 162.238 biglietti staccati per un giro d’affari da 1.487.549 euro. Quest’ultimo, però, si è dimezzato rispetto al 2023, quando era di oltre tre milioni.

Seguono il calcio, con 121mila spettatori per 1.162.350 euro d’incassi, il teatro di prosa (76.352 ticket e 974mila euro) e i parchi divertimento (73mila accessi e quasi 963mila euro spesi). In totale, in Basilicata nel 2024 sono stati spesi 6.618.967 euro per 610mila biglietti staccati.

