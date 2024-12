In Basilica a Bari la visita di Epifanio I, metropolita di Kiev: “Prego per una pace giusta”

“Prego per una pace giusta e che restituisca all’Ucraina la sua integrità territoriale”. Con queste parole il Metropolita di Kiev, Epifanio I, visita la Basilica di San Nicola a Bari, dopo aver già incontrato Papa Francesco nei giorni scorsi. Occasione per ringraziare l’Italia per il sostegno ricevuto su tutti gli aspetti.

