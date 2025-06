In arrivo il caldo africano: fino a 38 gradi tra Puglia e Basilicata

Una fase meteorologica a due velocità per Puglia e Basilicata, con condizioni instabili fino al weekend e un deciso aumento delle temperature atteso a partire da martedì 24 giugno. Sono le previsioni di Francesco Galasso per antennaud.com, in un aggiornamento che evidenzia l’evoluzione delle condizioni atmosferiche nelle due regioni del Sud.

In questi giorni, una saccatura atlantica centrata sul basso Tirreno continua a favorire la formazione di temporali pomeridiani, in particolare sulle Murge baresi e nei settori interni occidentali del Foggiano, dove si registrano anche episodi di grandine localizzata. L’instabilità persisterà nel pomeriggio di giovedì 19 giugno, estendendosi anche ai confini tra la Basilicata e la Puglia, soprattutto nelle zone comprese tra Matera e le province di Potenza.

Le temperature resteranno stazionarie, con una lieve flessione prevista tra sabato e domenica. Il clima sarà accompagnato da venti moderati di maestrale, localmente intensi nelle aree più esposte.

Ma sarà da martedì 24 giugno che l’estate farà sul serio: l’arrivo di una massa d’aria calda di origine nord-africana porterà un impennata termica, con massime che raggiungeranno i 33-34 gradi nelle zone interne della Puglia e nei settori centrali ed orientali della Basilicata. A Matera si prevedono valori fino a 36°C, mentre la Capitanata, inclusa Foggia città, potrebbe toccare i 38°C.

Si tratterà della prima vera ondata di calore della stagione estiva, che segnerà un cambio di passo netto rispetto alla variabilità delle scorse settimane.

