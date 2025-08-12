“Impresa Possibile”: la Regione Puglia stanzia altri 3,5 milioni di euro

La Regione Puglia ha rafforzato il suo impegno a favore dell’impresa sociale, stanziando ulteriori 3,5 milioni di euro per l’avviso pubblico “Impresa Possibile”.

Questo nuovo finanziamento porta la dotazione complessiva del bando a ben 10,5 milioni di euro.

La decisione arriva in seguito alla straordinaria risposta ricevuta, che ha portato a un rapido esaurimento dei 7 milioni di euro iniziali. L’iniziativa, definita dalla Regione come uno degli interventi più efficaci del ciclo di programmazione 2021-2027, ha suscitato un grande entusiasmo in tutto il territorio pugliese.

I progetti presentati provengono da diverse aree, dai Monti Dauni alla Valle d’Itria, a testimonianza del vasto impatto sociale ed economico del bando.

L’obiettivo principale di “Impresa Possibile” è supportare la nascita e la crescita di imprese sociali che possano generare un impatto positivo e duraturo. La misura mira a offrire risposte concrete alle fragilità sociali, promuovendo l’inclusione lavorativa, lo sviluppo locale e la rigenerazione delle comunità.

Finora, sono 43 i progetti già ammessi a finanziamento, che spaziano in diversi settori: dall’agricoltura sociale al co-housing per anziani, dal turismo accessibile ai laboratori artigianali per persone neurodivergenti. Non mancano inoltre hub digitali, lavanderie sociali e cioccolaterie solidali, dimostrando la varietà e la creatività delle proposte.

Come ha sottolineato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, “Con ‘Impresa Possibile’ abbiamo dimostrato che è possibile coniugare welfare e sviluppo economico. Un welfare che non si limita a proteggere, ma che attiva e trasforma”.

L’avviso ha intercettato una forte domanda di progettualità sociale, dando ai pugliesi in condizioni di marginalità la possibilità di avviare una propria attività e puntare sull’autoimprenditorialità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author