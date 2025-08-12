12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Michele Emiliano

“Impresa Possibile”: la Regione Puglia stanzia altri 3,5 milioni di euro

Giovanni Sebastio 12 Agosto 2025
centered image

La Regione Puglia ha rafforzato il suo impegno a favore dell’impresa sociale, stanziando ulteriori 3,5 milioni di euro per l’avviso pubblico “Impresa Possibile”.

Questo nuovo finanziamento porta la dotazione complessiva del bando a ben 10,5 milioni di euro.
La decisione arriva in seguito alla straordinaria risposta ricevuta, che ha portato a un rapido esaurimento dei 7 milioni di euro iniziali. L’iniziativa, definita dalla Regione come uno degli interventi più efficaci del ciclo di programmazione 2021-2027, ha suscitato un grande entusiasmo in tutto il territorio pugliese.

I progetti presentati provengono da diverse aree, dai Monti Dauni alla Valle d’Itria, a testimonianza del vasto impatto sociale ed economico del bando.
L’obiettivo principale di “Impresa Possibile” è supportare la nascita e la crescita di imprese sociali che possano generare un impatto positivo e duraturo. La misura mira a offrire risposte concrete alle fragilità sociali, promuovendo l’inclusione lavorativa, lo sviluppo locale e la rigenerazione delle comunità.

Finora, sono 43 i progetti già ammessi a finanziamento, che spaziano in diversi settori: dall’agricoltura sociale al co-housing per anziani, dal turismo accessibile ai laboratori artigianali per persone neurodivergenti. Non mancano inoltre hub digitali, lavanderie sociali e cioccolaterie solidali, dimostrando la varietà e la creatività delle proposte.

Come ha sottolineato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, “Con ‘Impresa Possibile’ abbiamo dimostrato che è possibile coniugare welfare e sviluppo economico. Un welfare che non si limita a proteggere, ma che attiva e trasforma”.

L’avviso ha intercettato una forte domanda di progettualità sociale, dando ai pugliesi in condizioni di marginalità la possibilità di avviare una propria attività e puntare sull’autoimprenditorialità.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, Bitetti andrà a Roma?

11 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Accordo tra Regione Puglia, ospedale Miulli e università Lum

8 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Estate 2025, Argentieri (Federalberghi): “Per il futuro serve pianificazione”

7 Agosto 2025 Anna Saponaro

Fabrizio Marra nominato nuovo amministratore unico di Stp

7 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Puglia, i consiglieri restano 50: Camera approva norma

6 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Ilva, impianto Dri a Taranto con lo spettro della legge Seveso

6 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

potrebbe interessarti anche

Bari Piazza Umberto, Leccese annuncia :”porteremo bellezza per combattere il degrado”

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, obiettivo Addae e Prinari per il centrocampo

12 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Ufficiale: Team Altamura, arriva l’annuncio di Lauriola ds

12 Agosto 2025 Roberto Chito

Gallipoli, furto al concerto: coppia denunciata con tre collane d’oro nascoste in un fermacapelli

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio