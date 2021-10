BRINDISI- Si svolgerà dal 16 al 25 novembre nella sede di Confindustria Brindisi, la formazione gratuita di Hec Stand Up per aiutare le donne imprenditrici ad avviare la propria idea imprenditoriale rapidamente, senza spendere soldi. Per prenotarsi, seguire il link https://airtable.com/shrIEMnoG7JyNZmPh apertura iscrizioni fino al 4 novembre.

Il corso gratuito di Hec Stand Up

HEC Paris mette a disposizione le sue risorse pedagogiche e accademiche offrendo una sessione di otto giorni per avviare la loro attività. Concepita come un’esperienza imprenditoriale, questa sessione ha due obiettivi: eliminare i blocchi e le paure di tutte le imprenditrici e dare gli strumenti per avviare la propria attività immediatamente.

Alla fine di questi otto giorni, le partecipanti otterranno competenze imprenditoriali e avranno gli elementi necessari per acquisire i loro primi clienti. Questa sessione italiana è resa possibile grazie al sostegno della Fondazione HEC Paris e di René de Picciotto.

Programma di Hec Stand Up e registrazione

Apertura delle iscrizioni dal 4 ottobre fino alla mezzanotte del 4 novembre 2021

Annuncio delle selezioni l’8 novembre 2021

Sessione di formazione a Brindisi dal 16 al 25 novembre 2021 (tranne il 23 novembre).

“Candidati e sarai una delle 35 imprenditrici pugliesi a beneficiare di questa esperienza unica”.Ulteriori informazioni nel documento in allegato.

Dopo la registrazione, le candidate riceveranno un’email automatica per iniziare il corso digitale Stand Up. Questo corso consiste nel rispondere a 3 domande basate su 3 video che ci permetteranno di conoscere meglio i candidati. Per scoprire di più la filosofia di Hec Stand Up, cliccate sul seguente link:

*per la traduzione in italiano cliccate su impostazioni, sottotitoli, traduzione automatica, italiano

