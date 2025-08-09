Imposta di soggiorno a Bari 2025-27: obiettivo potenziare servizi e territorio

Approvata l’imposta di soggiorno 2025/27 a Bari: obiettivo maggiori voli permanenti in città e valorizzazione degli aspetti culturali e dei servizi turistici. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Domenico Brandonisio See author's posts Continue Reading Previous Ferragosto, che fare? Niente follie per i baresi potrebbe interessarti anche Ferragosto, che fare? Niente follie per i baresi 9 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Bari dal 2014 regina turistica italiana che registra il +125,1% di arrivi 9 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Bari, contro l’inquinamento distribuiti posacenere in spiaggia 9 Agosto 2025 Ilaria Delvino Monopoli, Associazione Colucci: la solidarietà non va in vacanza 9 Agosto 2025 Antonella Fazio Bari, il ricordo della Vlora arriva a san Girolamo 9 Agosto 2025 Antonella Fazio Cc donano seggiolino a una madre per farla partire con suoi due figli 9 Agosto 2025 Antonella Fazio
potrebbe interessarti anche
Ferragosto, che fare? Niente follie per i baresi
Bari dal 2014 regina turistica italiana che registra il +125,1% di arrivi
Bari, contro l’inquinamento distribuiti posacenere in spiaggia
Monopoli, Associazione Colucci: la solidarietà non va in vacanza
Bari, il ricordo della Vlora arriva a san Girolamo
Cc donano seggiolino a una madre per farla partire con suoi due figli