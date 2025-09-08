8 Settembre 2025

Impianto rifiuti di Poggiardo, Tar Bari respinge il ricorso del Comune

Dante Sebastio 8 Settembre 2025
L’impianto TMB di Poggiardo continuerà a operare fino al 31 dicembre 2025. Lo ha stabilito il Tar di Bari, che nella mattinata di lunedì 8 settembre ha respinto il ricorso cautelare presentato dal Comune contro i provvedimenti di Ager e Regione Puglia.

I giudici amministrativi hanno accolto le tesi della società Progetto Ambiente, difesa dall’avvocato Luigi Quinto, secondo cui la proroga della gestione era già prevista dal nuovo Piano regionale dei rifiuti approvato lo scorso febbraio. Di conseguenza, i provvedimenti contestati dal Comune si sono limitati a dare attuazione a una scelta già contenuta nell’atto di programmazione sovraordinato.

L’impianto di Poggiardo, realizzato nel 2010 per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, sarebbe dovuto rimanere in funzione fino al 2 giugno 2025. La proroga di sei mesi si è resa necessaria dopo che la discarica di Corigliano d’Otranto, pur realizzata, non è mai entrata in esercizio e solo di recente è stata prevista dai provvedimenti regionali.

Il Tar ha quindi confermato la prosecuzione dell’attività del TMB fino a fine anno, evitando il rischio di una grave emergenza ambientale. L’impianto serve infatti 70 comuni della provincia di Lecce e gestisce il cosiddetto “secco residuo”.

