MOLA DI BARI – Dieci ordinanze di custodia cautela e sequestri per beni mobili ed immobili per oltre un milione di euro. Con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina truffa aggravata nei confronti dello Stato e circonvenzione di persone incapaci, i finanzieri della Tenenza di Mola di Bari stanno dando esecuzione alle misure cautelari – personali e reali – tra le città di Bari, Mola di Bari, Conversano e Fasano, emesse dal già del Tribunale di Bari. Delle dieci persone coinvolte, due sarebbero già in carcere e le altre ai domiciliari.

(notizia in aggiornamento)