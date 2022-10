BARI – A fine 2021 erano oltre 139.750 i cittadini stranieri residenti in Puglia, il 3,6% della popolazione regionale. La provincia di Bari è quella che concentra il maggior numero di presenze (il 31,4% di tutti gli stranieri residenti in regione), mentre al secondo posto c’è quella di Foggia (5,4%). È questa la fotografia scattata dal dossier statistico relativo ai dati pugliesi sull’immigrazione curato dal Centro Studi e Ricerche Idos. Si tratta di una delle più importanti indagini promosse annualmente in Italia sul fenomeno migratorio, analizzato a 360 gradi. Dallo studio emerge che Gli stranieri sono una popolazione molto giovane: le persone con oltre 64 anni sono solo il 4,3% del totale, mentre il 38,6% si concentra nella fascia di età 0-29 anni. In tutte le province si registra un sostanziale equilibrio di genere: solo nella provincia di Foggia la componente maschile (55,5%) è leggermente superiore a quella femminile, per l’impiego dei braccianti nel comparto agroalimentare. La maggioranza degli stranieri che risiedono in Puglia provengono dal continente europeo (51,9%) e, in particolare, dall’Unione europea (30,3%), seguiti dagli asiatici (19,7%) e dagli africani (25,2%).