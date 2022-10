PULSANO – “A pochi giorni dalle festività di Ogni Santi e dei nostri defunti siamo costretti a registrare non solo un mancato miglioramento della situazione ma persino un ulteriore peggioramento.

Il sopralluogo effettuato presso il cimitero da parte di alcuni attivisti locali ha mostrato agli intervenuti scene raccapriccianti.

Nostro malgrado, increduli, abbiamo dovuto constatare oltre alle già note erbacce quasi ad altezza umana nei vicoli secondari cimiteriali anche la presenza di carcasse di animali in decomposizione, numerosi escrementi che coprono interi capitelli cimiteriali, ma soprattutto colombaie/manufatti in totale abbandono con bare divelte o distrutte miste a resti edilizi ed escrementi animali.



Lo stato di abbandono in cui versa il cimitero di Pulsano è il risultato della scellerata gestione amministrativa di questi anni e che oramai vede anche alcune responsabilità commissariali in quanto questo territorio continua a non avere risposte neppure con la diretta gestione governativa” ha commentato Emiliano D’Amato del M5S.