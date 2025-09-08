Imma Tataranni sostituito procuratore: la quinta stagione inizia nei Laghi di Monticchio

Oggi lunedì 8 settembre 2025, i Laghi di Monticchio diventano il palcoscenico produttivo della prima puntata della quinta stagione della celebre serie “Imma Tataranni Sostituto Procuratore” che andrà in onda a Marzo 2026. La Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese, confermando che la storia tornerà, nella terza puntata, nell’area del Vulture, precisamente nella storica città di Venosa dove ci sono già state le riprese settimana scorsa.

La serie, prodotta da Raiuno e interamente girata in Basilicata, continua a mantenere Matera come fulcro narrativo. Qui, Imma Tataranni e il suo team, insieme alla sua famiglia, offriranno al pubblico storie avvincenti che intrecciano elementi crime con la vita quotidiana. “Al termine della quarta stagione, abbiamo discusso con i produttori Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli su come le indagini della Procura più famosa d’Italia potessero espandersi in altre località lucane”, ha dichiarato Romaniello.

Gli sceneggiatori, tra cui l’ideatrice dei romanzi Mariolina Venezia, hanno creato nuovi casi ambientati nei suggestivi scenari a nord della Basilicata. “Questa scelta non implica una classifica dei centri più interessanti, ma è il risultato di decisioni tecniche necessarie per una produzione di tale portata”, ha aggiunto la Presidente.

“Imma Tataranni”, venduta in oltre quaranta paesi, continua a stupire il pubblico, conquistando ascolti anche in replica e su RaiPlay. La serie si è affermata come un importante catalizzatore di turismo, attirando visitatori desiderosi di esplorare i luoghi magnificamente rappresentati. La Lucana Film Commission è determinata a promuovere ulteriormente la Basilicata come set per produzioni internazionali di prestigio, convinta che questa sia solo la prima di molte opportunità per mostrare le bellezze della regione.

Con il potere di trasformare paesaggi in storie avvincenti, “Imma Tataranni Sostituto Procuratore” non solo intrattiene, ma contribuisce attivamente alla valorizzazione del patrimonio culturale lucano. La Basilicata si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua narrazione cinematografica, con la speranza che altre località emergano come protagoniste in futuro.

