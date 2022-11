VIDEO – Appalti Ilva, domani l’atteso incontro a Roma. Emiliano: “Politica sia unita”

Condividi su...

“Il ministro Urso, con il quale ci conosciamo da tanti anni, è una persona corretta e leale a prescindere dagli orientamenti politici. Credo che non abbia gradito il metodo con il quale Acciaierie d’Italia batte cassa verso il Governo italiano”. Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sull’incontro in programma domani con il Ministro per le Imprese.