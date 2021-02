Ilva | Reati ambientali, appello assolve tre ex direttori

Il presidente della sezione staccata di Taranto della Corte d’Appello di Lecce, Antonio Del Coco, ha assolto oggi gli ex direttori del siderurgico Ilva di Taranto, Adolfo Buffo, Antonio Lupoli e Ruggiero Cola dei reati relativi a discarica abusiva ed omessa bonifica nello stabilimento industriale. I reati si riferiscono al 2015, anno in cui Ilva era in amministrazione straordinaria. Quest’ultima poi l’ha ceduta in fitto a novembre 2018 ad ArcelorMittal i rami di azienda. Il provvedimento della Corte d’Appello riforma la sentenza dell’8 ottobre 2019 del Tribunale di Taranto. Per effetto dell’assoluzione dei tre ex direttori, il presidente Del Coco ha anche revocato la sanzione amministrativa applicata ad Ilva in amministrazione straordinaria in base alla legge sulla responsabilità amministrativa delle imprese e la confisca disposta in tal senso. Con questa ultima decisione, viene meno il sequestro di cinque vasche nell’area dell’acciaieria disposto a suo tempo e decade anche uno dei vincoli posti da ArcelorMittal, nell’accordo stipulato con Invitalia, società del Mef, lo scorso 10 dicembre. L’attuale gestore del gruppo siderurgico ha infatti subordinato l’acquisto dei rami di azienda di Ilva – fissato entro maggio 2022 – all’assenza di sequestri e pendenze giudiziarie e quella superata oggi con la decisione del presidente della Corte è una di queste. Buffo è tuttora componente della direzione di ArcelorMittal mentre Lupoli e Cola hanno lasciato l’azienda già da tempo. (AGI)