Ex Ilva: ditte appalto sospese, presidio Usb

Per il secondo giorno consecutivo, l’Usb, unione sindacale di base, ha organizzato un presidio davanti alla portineria imprese dello stabilimento di Taranto. Da oggi, come è noto, è inibito l’accesso allo stabilimento siderurgico di Taranto a decine di ditte dell’appalto a cui Acciaierie d’Italia ha notificato la sospensione dell’attività per “sopraggiunte e superiori circostanze”.