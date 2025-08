Ilva, impianto Dri a Taranto con lo spettro della legge Seveso

Roma – La questione Ilva divide ancora di più maggioranza e opposizioni soprattutto dopo l’annuncio della sconvocazione del consiglio comunale monotematico a Taranto. Gli equilibri sono sempre più tesi. Le richieste della politica sono chiare e nette da parte di chi sostiene il sindaco, Piero Bitetti.

L’accordo di programma che prevede la decarbonizzazione non basta come non basta il gas che serve ad alimentare i forni elettrici alimentati dal famoso polo Dri che non trova ubicazione. Prima Taranto poi, Gioia Tauro. Di mezzo a tutto questo compare, la legge Seveso

