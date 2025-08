Ilva, accordo in alto mare

Roma – Le posizioni del comune, del governo e dei sindacati sono ancora molto distanti nonostante le trattative portate avanti e che prevedono un nuovo accordo di programma basato sulla decarbonizzazione in vista della nuova gara di appalto che partirà dalla prossima settimana.

Si ai forni elettrici che però vanno alimentati dal gas, quel gas che verrebbe dalla nave rigassificatrice che in parte la città di Taranto non vuole. I sindacati a Chigi parlano di assunzione di responsabilità. Spingono per l’installazione degli impianti Dri, la soluzione più adatta a mantenere l’occupazione. Il 12 non si concluderà nulla dicono, ed urge un incontro con tutti i partiti

