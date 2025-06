Illuminazione Sant’Isidoro: danno riparato ma resta il mistero

È tornata l’illuminazione pubblica a Sant’Isidoro, la marina leccese che per una settimana- a detta dei residenti- è rimasta completamente al buio. Una situazione che ha reso difficoltosa la quotidianità per chi si è già trasferito o vive stabilmente tra le strade della marina di Nardò. Resta però il mistero delle segnalazioni. Secondo quanto hanno raccontato i cittadini il comune è stato più volte avvertito senza che nessun intervento fosse eseguito. Appresa la notizia dalla stampa, il sindaco Pippi Mellone ha inviato una ditta incaricata di controllare cosa fosse accaduto. È emerso che qualche buontempone avesse volontariamente manomesso un armadietto stradale che serve le marine e forzato il dispositivo danneggiandolo. La situazione è tornata dunque alla normalità. Da Palazzo Personè sottolineano però – contrariamente alle polemiche lanciate dagli abitanti di Sant’Isidoro – di non essere stati allertati sotto qualunque forme. “Non vi sono pec che segnalano il problema- fa sapere il sindaco attraverso l’ufficio stampa – e soprattutto non sono arrivate lamentele neanche in modo informale attraverso i numeri di telefono di consiglieri e assessori”.

