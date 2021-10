Il weekend sul gruppo Editoriale Distante: il programma di dirette e differite

DIRETTE GRUPPO EDITORIALE DISTANTE (17 ott.)

Una domenica di fuoco quella in programma sulle emittenti del gruppo Editoriale Distante.

Riflettori tutti puntati sulla sfida dello Zaccheria tra Foggia e Monopoli, derby d’alta classifica del girone C di Serie C. Il match sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud 13 con interviste e commenti dei protagonisti tra primo e secondo tempo, nel pre-gara e al triplice fischio. Due, invece, le riprese integrali in Eccellenza: si tratta di Corato-DB Trinitapoli, in diretta su Antenna Sud 90, e Manduria-Sava, derby tarantino del girone B, che andrà in onda su Antenna Sud 85.

Nel corso di Tribuna Centrale, su Antenna Sud 13, interviste ai protagonisti delle squadre pugliesi di Serie C, Serie D ed Eccellenza.

Per rivivere il tutto, solito appuntamento con Tuttocalciopuglia che, dalle ore 21, verrà trasmesso su Antenna Sud 85: highlights, interviste e commenti per riassumere quanto accaduto nella domenica di grande calcio.