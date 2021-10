Il weekend calcistico sul gruppo Editoriale Distante: il programma di dirette e differite

DIRETTE GRUPPO EDITORIALE DISTANTE (9-10 ott.)

Una due-giorni ricca di appuntamenti sulle emittenti del gruppo Editoriale Distante. Si parte già nel pomeriggio di sabato con la diretta in chiaro, su Antenna Sud 13, del match della Virtus Francavilla sul difficile campo di Avellino. L’appuntamento sarà preceduto da un ricco prepartita e da un ampio post-gara. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Domenica, invece, spazio alle dirette del campionato di Eccellenza. Su Antenna Sud 85 riprese integrali di Ugento-Castellaneta (girone B), su Antenna Sud 90, invece, diretta di Trinitapoli-Canosa (girone A). Lungo appuntamento, invece, sulle frequenze di Antenna Sud 13 con Tribuna Centrale: tanta Serie D ed Eccellenza prima, poi dalle 17.30 parentesi dedicata alla Serie C. Il tutto, ovviamente, corredato da dichiarazioni post-gare.

Per concludere, in serata, su Antenna Sud 85, Tuttocalciopuglia per gustarsi gli highlights di tutte le pugliesi dalla C all’Eccellenza.