Il weekend calcistico sul gruppo Editoriale Distante: il programma di dirette e differite

DIRETTE GRUPPO EDITORIALE DISTANTE (30-31 ott.)

Una due giorni di spettacolo calcistico assicurato sulle emittenti del Gruppo Editoriale Distante.

Si parte già sabato con la diretta in chiaro, su Antenna Sud 13, di Latina-Fidelis Andria: biancazzurri impegnati al Francioni in uno scontro salvezza da non fallire in alcun modo. Su Antenna Sud 85, invece, prima parte di Tribuna Centrale Live per seguire le altre gare di C con la formula studio/stadio: Bari-Catanzaro, Monopoli-Monterosi e Paganese-Virtus Francavilla sono le sfide in palinsesto.

Alle ore 17.30, invece, al via Picerno-Foggia e Taranto-Potenza: le due gare, insieme ai diversi post-partita, saranno i focus della seconda parte di Tribuna Centrale Live in diretta su Antenna Sud 13.

Domenica, invece, spazio alla D e all’Eccellenza. Tre le dirette della massima divisione regionale: Trinitapoli-Manfredonia (Antenna Sud 90), Manduria-Grottaglie (streaming su Antenna Sud 299) e Gallipoli-Otranto (Antenna Sud 85). Nel corso di Tribuna Centrale, su Antenna Sud 13, collegamenti dai vari campi con conseguenti post-gara.

Alle 21.30, infine, su Antenna Sud 85, solito appuntamento con Tuttocalciopuglia per riassumere quanto accaduto in questo lunghissimo weekend calcistico.