Il weekend calcistico del gruppo Editoriale Distante: il programma di dirette e differite

DIRETTE GRUPPO EDITORIALE DISTANTE (23-24 ott.)

Una super-domenica, ricca di novità, quella programmata sulle emittenti

del gruppo Editoriale Distante.

Si prende inevitabilmente la scena uno dei derby di Puglia di maggior

interesse: riprese in chiaro su Antenna Sud 13, infatti, della sfida dello

Zaccheria tra Foggia e Taranto, il cui fischio d’inizio è programmato per le

ore 14.30. Altre tre le dirette: spazio, su Antenna Sud 90, al match tra

Trinitapoli e Vieste, mentre sui canali streaming 174 e 299 verranno

garantite le riprese di Martina-Castellaneta e Otranto-Manduria.

Tribuna Centrale, contenitore live da anni simbolo del nostro gruppo

Editoriale, torna invece su Antenna Sud 85: dalle 14.30 fino alle 17

appuntamento con tutti i campi dalla C all’Eccellenza per commentare

minuto per minuto i risultati delle squadre pugliesi e non solo.

Per rivivere il tutto, infine, in serata appuntamento con Tuttocalciopuglia

che, dalle ore 21, verrà trasmesso su Antenna Sud 85.