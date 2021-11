Il weekend calcistico sulle emittenti del gruppo Editoriale Distante: il programma di dirette e differite

Una due giorni di grandi appuntamenti sulle emittenti del gruppo Editoriale Distante.

Si parte già con l’anticipo del sabato tra Trinitapoli e San Severo: la sfida, che si disputerà a San Ferdinando, verrà trasmessa su Antenna Sud 90 a partire dalle ore 14.30. Dalle ore 17 circa, su Antenna Sud 13, appuntamento con Tribuna Centrale Live: fari puntati sugli impegni di Bari e Virtus Francavilla, rispettivamente contro Latina e Campobasso. Entrambe le gare verranno seguite con la formula studio/stadio.

Quattro le dirette domenicali. Dalle ore 14.30, su Antenna Sud 13, riprese integrali e in chiaro della sfida salvezza di Serie C tra ACR Messina e Fidelis Andria. Per l’Eccellenza spazio a Canosa-Mola (Antenna Sud 90), Martina-Grottaglie (Antenna Sud 174, ore 15.30) e Manduria-Ugento (sulla sezione streaming di Antenna Sud 299).

Su Antenna Sud 85, dalle ore 14.20 circa, appuntamento con Tribuna Centrale Live: riflettori puntati sull’impegno del Foggia contro la Vibonese, sulla Serie D e sull’Eccellenza. Collegamenti studio/stadio e aggiornamenti telefonici per avere un quadro chiaro di quanto avviene nelle varie categorie.

Per rivivere tutte le emozioni del weekend, appuntamento consueto con Tuttocalciopuglia a partire dalle ore 21.30 su Antenna Sud 85.