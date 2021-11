Il weekend calcistico del gruppo Editoriale Distante: il programma di dirette e differite

DIRETTE GRUPPO EDITORIALE DISTANTE (21 nov.)

É la domenica di Fidelis Andria-Bari: il sentito derby del Degli Ulivi verrà trasmesso in chiaro su Antenna Sud 13. Prima del fischio d’inizio (fissato per le ore 17.30), all’intervallo e al termine del match le parole dei protagonisti in campo.

Ma non è finita qui. Il gruppo Editoriale Distante regalerà ai suoi telespettatori la visione di ben quattro dirette relative al campionato d’Eccellenza. Riflettori puntati sul big-match del girone A tra Barletta e Corato (in diretta sulla sezione streaming di Antenna Sud 174), di grande interesse anche il match tra Otranto e Martina (Antenna Sud 85) che potrebbe riaprire il girone B. Su Antenna Sud 90 spazio a Orta Nova-Trinitapoli, mentre sulla sezione streaming di Antenna Sud 299 vi saranno le riprese del derby salvezza Racale-Manduria.

Appuntamento consueto anche con Tribuna Centrale. La prima parte del contenitore live andrà in onda su Antenna Sud 13 per seguire la Serie D e l’Eccellenza, senza dimenticare i collegamenti studio/stadio con Taranto-Catania e con il primo tempo di Virtus Francavilla-Turris. La seconda parte, invece, verrà trasmessa su Antenna Sud 85, dove i riflettori saranno tutti per la seconda frazione del match della Virtus e per gli impegni esterni di Foggia e Monopoli.

In serata, per concludere, su Antenna Sud 85, a partire dalle ore 21.30, ci sarà Tuttocalciopuglia per rivivere tutte le emozioni della ricca domenica programmata sulle emittenti del gruppo Editoriale Distante.