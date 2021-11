Il weekend calcistico del gruppo Editoriale Distante: il programma di dirette e differite

DIRETTE GRUPPO EDITORIALE DISTANTE (14 nov.)

Una domenica ricca di dirette e appuntamenti sulle emittenti del gruppo Editoriale Distante.

In chiaro su Antenna Sud 13 verranno garantite le riprese del derby del Veneziani tra Monopoli e Taranto: il fischio d’inizio è previsto alle ore 17.30, ma prima, tra le due frazioni di gioco e al termine del match parola ai protagonisti in campo di entrambe le squadre.

Tanta programmazione anche relativa all’Eccellenza con tre dirette. Su Antenna Sud 85 spazio al match del Bianco tra Gallipoli e Massafra, su Antenna Sud 90 in onda la super-sfida del neutro di Molfetta tra il Trinitapoli e la capolista Barletta, sullo streaming di Antenna Sud 299 le riprese di Manduria-Ostuni. Tutte le gare della massima divisione regionale pugliese inizieranno alle ore 14.30.

Spazio anche ai contenitori live. La prima parte di Tribuna Centrale andrà in onda su Antenna Sud 13: a partire dalle 14 circa, riflettori puntati sul match del Foggia a Catania e sulle gare di Serie D ed Eccellenza. La seconda parte, invece, si sposterà su Antenna Sud 85 per seguire live gli impegni delle pugliesi di Serie C.

Per riepilogare il tutto, su Antenna Sud 85, alle ore 21.30 sarà la volta di Tuttocalciopuglia, l’appuntamento fisso del gruppo Editoriale Distante per consentire agli utenti di gustarsi gli highlights delle gare delle pugliesi di tutte le categorie dalla C all’Eccellenza.