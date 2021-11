Il weekend calcistico del gruppo Editoriale Distante: il programma di dirette e differite

DIRETTE GRUPPO EDITORIALE DISTANTE (6-7 nov.)

Un lunghissimo weekend calcistico quello programmato sulle emittenti del Gruppo Editoriale Distante.

Si parte con il botto: in chiaro su Antenna Sud 13, infatti, verranno garantite le riprese di Juve Stabia-Bari (sab. 6 nov., ore 14.30), sfida di cartello del tredicesimo turno di campionato. Tra primo e secondo tempo aggiornamenti anche sul match del Monopoli, di scena contro la Vibonese, dopo di che spazio alle parole dei protagonisti. Dalle 17.30, sempre su Antenna Sud 13, Tribuna Centrale Live per seguire, con la formula studio/stadio, la trasferta del Taranto sul campo dell’Avellino.

Tanti appuntamenti anche nella giornata di domenica: quattro le dirette relative al campionato di Eccellenza, due per girone. Barletta-U.C. Bisceglie (streaming su AS 174) e Città di Mola-Trinitapoli (Antenna Sud 90) sono quelle del raggruppamento A, Ugento-Martina (Antenna Sud 85) e Massafra-Manduria (streaming su AS 299).

Su Antenna Sud 13, nel mentre, spazio alla prima parte di Tribuna Centrale per seguire live gli appuntamenti di Serie B e Serie C, con le gare di Lecce e Andria, di Serie D e di Eccellenza. La seconda parte, invece, partirà alle 17.30 per aggiornamenti, sempre con la formula studio/stadio, degli impegni di Foggia e Virtus Francavilla.

In serata, alle 21.30, infine, appuntamento su Antenna Sud 85 con Tuttocalciopuglia, dove verranno garantiti tutti gli highlights delle sfide che hanno riguardato le squadre pugliesi.