IL WEEK-END CALCISTICO DEL GRUPPO EDITORIALE DISTANTE (22 NOVEMBRE)

FOGGIA - VIRTUS FRANCAVILLA in diretta su Antenna Sud. L'emittente del gruppo Editoriale Distante è lieta di comunicarVi che trasmetterà in diretta il match valido per la 12^ giornata del girone C di Serie C domenica 22 novembre a partire dalle ore 14.10 sul canale 13 del digitale terrestre, il derby pugliese tra Foggia e Virtus Francavilla.

In esclusiva televisiva la diretta prevede pre-partita e interviste e commenti al termine del match e sarà visibile anche in streaming sul sito www.antennasud.com. Seguiremo, in diretta anche i post partita di Bari, Monopoli e Bisceglie, impegnate con Casertana, Vibonese e Paganese.

Su Canale 85 in diretta il derby del Girone H di Serie D tra Taranto e Brindisi, a partire dalle ore 14.10.

In serata, invece, alle ore 21.30 su Canale 85 il programma TuttoCalcioPuglia, condotto da Cristina Cavallo, in cui vi mostreremo tutti i gol delle formazioni pugliesi della domenica.