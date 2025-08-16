16 Agosto 2025

Antenna Sud

News

“Il volo dell’angelo”: un inedito Erasmo Iacovone

Laura Milano 16 Agosto 2025
centered image

È stato presentato a Pulsano, il libro che racconta di un inedito Erasmo Iacovone. Un  libro che racconta l’uomo, e meno il calciatore. L’autore è Gianni Camarda

About Author

Laura Milano

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Manduria, lutto cittadino ed eventi annullati

16 Agosto 2025 Laura Milano

Ferragosto è … la magia di un tramonto in spiaggia

16 Agosto 2025 Laura Milano

Milan-Bari, Curva Sud in protesta: niente tifo a San Siro

16 Agosto 2025 Dante Sebastio

Strambelli giura fedeltà al Canosa: “Credo nel progetto, voglio portarlo in alto”

16 Agosto 2025 Dante Sebastio

Nardò, ufficiale l’arrivo dell’esterno offensivo Alessandro Elia

16 Agosto 2025 Massimo Todaro

Coppa Italia, il Potenza batte 1 a 0 la Cavese: cronaca e tabellino

16 Agosto 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Televisione in lutto: è morto Pippo Baudo, aveva 89 anni

16 Agosto 2025 Massimo Todaro

Manduria, lutto cittadino ed eventi annullati

16 Agosto 2025 Laura Milano

Bari, donna investita da moto sul lungomare: non è grave

16 Agosto 2025 Antonella Fazio

“Il volo dell’angelo”: un inedito Erasmo Iacovone

16 Agosto 2025 Laura Milano