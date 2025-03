Il “Viva Trump” di Salvini divide il Centrodestra, scontro Lega-Forza Italia

La posizione di Matteo Salvini sullo scontro tra Trump e Zelensky agita il centrodestra e infiamma il dibattito politico. “Viva Trump! L’Italia ha il dovere di lavorare per la pace con gli Stati Uniti e con chiunque voglia evitare una Terza Guerra Mondiale”, ha dichiarato il leader della Lega criticando le posizioni europee.

Forza Italia prende le distanze: “Salvini è affascinato da Trump, ma serve calma. Dobbiamo evitare tensioni tra Usa e Ue e continuare a sostenere Zelensky. Le tifoserie non aiutano”, ha replicato il portavoce azzurro Alessandro Nevi.

La Lega, però, non arretra e rilancia attaccando la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, esponente del PPE: “Sta portando l’Europa nel burrone”.

Le opposizioni chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento prima del vertice straordinario Ue di giovedì. Pd e M5S preparano mobilitazioni: i dem accolgono l’appello di Michele Serra per una manifestazione pro-Europa, mentre i grillini scenderanno in piazza il 5 aprile.

Intanto, la comunità ucraina in Italia si mobilita in difesa di Zelensky, con manifestazioni a Milano e a Roma.

