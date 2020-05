Il virus è indebolito, meno aggressivo grazie a misure protezione

Condividi

Il virus SarsCov2 sta cambiando, così come il suo andamento. L'R0, il numero delle persone contagiate da ogni persona sta calando, è sotto la soglia di 1, e ciò dimostra che sta perdendo potenza, principalmente per l'effetto delle misure di restrizione adottate in questi ultimi due mesi, a partire dal lockdown. E' anche possibile che a influire in tal senso possano essere alcune mutazioni transitorie, che magari non gli sono utili ma possono averlo reso meno contagioso. E' "l'ipotesi da dimostrare" di Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Detto questo, "un dato che stiamo riscontrando è che il virus sta perdendo potenza prima di tutto per effetto del lockdown, del distanziamento e dell'uso delle mascherine", continua. Inoltre "ora stanno morendo meno persone, le terapie intensive sono meno piene e il virus ha una perdita di potenza, perchè continua a mutare. Si tratta di mutazioni transitorie, che durano qualche settimana per poi magari sparire, e che non gli servono. Ma l'evoluzione interviene facendogli perdere contagiosità e letalità. Tuttavia lo ripeto, anche questa è un'ipotesi che va dimostrata".