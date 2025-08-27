Il Valmontone ufficializza la cessione di Jallow al Taranto

Le strade tra il Valmontone e Lamin Jallow si dividono. L’attaccante gambiano è stato infatti ceduto a titolo definitivo alla S.S. Taranto Calcio.
Arrivato al Valmontone con grandi aspettative, Jallow ha saputo garantire qualità e esperienza, contribuendo al percorso della squadra giallorossa. La società, nel comunicare la sua partenza, ha espresso gratitudine al calciatore e gli ha rivolto i migliori auguri per il prosieguo della carriera.
