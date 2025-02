Il tiktoker panificatore che riporta in vita le antiche ricette pugliesi

A soli 26 anni, Angelo Fedele è il primo titolare di un’impresa alimentare domestica in provincia di Taranto. Conosciuto sui social come “Il Mago del Biscotto”, il giovane panificatore ha deciso di lanciare un’iniziativa unica per riscoprire le ricette della tradizione, sfidando l’industria dolciaria con il ritorno al “fatto in casa”.

Il suo format, completamente gratuito, permette agli utenti di candidarsi per preparare insieme a lui un dolce o un piatto salato tipico pugliese nella propria cucina. Le iscrizioni sono partite con entusiasmo: in poche ore, ben 40 richieste. Tra queste, solo cinque saranno selezionate, e Angelo si recherà personalmente nelle case dei fortunati per realizzare la ricetta scelta. Ogni esperienza diventerà una puntata da condividere sui suoi canali social. Al termine delle cinque puntate, il piatto più apprezzato si aggiudicherà una planetaria.

«Ho scelto questa strada perché mia nonna, insieme a mio nonno, ha gestito per anni il più antico panificio di Statte. Mi ha trasmesso il valore della pasticceria e della panificazione artigianale, svelandomi segreti e ricette che oggi sono la base del mio successo, anche all’estero», racconta Angelo.

Il suo obiettivo? Far riscoprire il piacere della cucina tradizionale e dimostrare che modernità e tradizione possono convivere. «Perché comprare zeppole, taralli col pepe o chiacchiere già pronte, quando possiamo prepararli con le nostre mani e gustarli ancora di più?» conclude il giovane panificatore.

