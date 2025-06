Il Termoli su Winston Ceesay della Virtus Francavilla

Winston Ceesay lascerà la Virtus Francavilla. Il calciatore, che non ha avuto troppa fortuna nell’ultima stagione in biancazzurro, è pronto a rimettersi in gioco. Diverse le proposte giunte sul tavolo dei suoi agenti. Tra tutte, secondo quanto appreso da Antenna Sud, c’è quella del Termoli.

