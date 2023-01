TARANTO – La squadra di Capuano ha smarrito la via del gol, non segna da 507 minuti, anche la gara casalinga contro la Gelbison finisce senza reti. È stato il terzo zero a zero consecutivo allo Iacovone. Oggi ha esordito dal primo minuto Luca Crecco, ha giocato solo un tempo, il tecnico rossoblu ha perso nel primo tempo Romano e Bifulco per infortunio.

Condividi su...



Linkedin

email