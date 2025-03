Il Taranto ritira le squadre Under 17 e Under 15 dai campionati

Decisione ufficiale del Taranto: stop alle formazioni giovanili Under 17 e Under 15 per difficoltà interne

Il Taranto FC 1927 ha annunciato ufficialmente, attraverso un comunicato, il ritiro delle squadre Under 17 e Under 15 dai rispettivi campionati. La decisione è stata presa nella giornata odierna a causa di “difficoltà logistiche e organizzative”. La società ha espresso gratitudine nei confronti di tutti i giovani atleti coinvolti, dichiarando: “Ringraziamo tutti i ragazzi e ci auguriamo di poterli rivedere al più presto”. Condividi su…



