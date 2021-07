Il Taranto parte in ritiro, inizia la stagione rossoblu (video)

È iniziata oggi la stagione agonistica in serie C per il Taranto. Nella mattinata di oggi (domenica 25 luglio) c’è stato il primo allenamento presso lo Stadio Erasmo Iacovone, al termine del quale, il gruppo è partito alla volta di San Giovanni Rotondo.

Nelle ultime 48 ore, tutto il gruppo squadra, compreso lo staff , è stato sottoposto ai controlli previsti dal protocollo sanitario.Si specifica che non è stata riscontrata alcuna positività al Covid-19.

Sono 25 i rossoblù convocati da mister Laterza:

-Portieri:

Loliva,Giappone, Cozzella

-Difensori:

Tomassini, Mastromonaco, Zullo,Benassai,Granata, Ferrara,Pignatale (Primavera)

-Centrocampisti:

Marsili,Diaby,Labriola,Faiello,Longo,Cannavaro,De Luca,Tigri(Primavera)

-Attaccanti:

Versienti,Ghisleni,Serafino,Italeng(raggiungerà il gruppo martedì 27),Santarpia,Falcone, Maiorino (Primavera)